İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Erdoğan ile görüştü

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.

İstanbul'da kritik zirve

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacağı İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu İstanbul'da başladı. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere 40’tan fazla dışişleri bakanı katıldı. Ülkelerin heyet başkanlarından 43'ünü bakan ve 5'ini bakan yardımcısı oluşturuyor.

İstanbul'da İran hakkında özel toplantı düzenlenecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. oturumu çerçevesinde İran'ın talep ettiği özel toplantı bu akşam yapılacak.