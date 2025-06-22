İRİB yetkilisi: Nükleer tesisler zaten tahliye edilmişti, büyük bir zarar yok

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Hasan Abedini, Trump'ın İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlediği yönündeki iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasan Abedini, “İran daha önce Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisi tahliye ettiğini duyurmuştu. Bu adım, bu tesislerin hedef alınması durumunda radyasyon yayılmasını ve sivillerin zarar görmesini engellemek için atılmıştı” dedi.

Abedini sözlerine şöyle devam etti: “Eğer Trump’ın iddiası doğruysa, bu durumda büyük bir zarar söz konusu değil çünkü bu yerlerdeki nükleer materyaller bir süredir tahliye edilmişti.”

Abedini “Eğer böyle bir saldırı gerçekten gerçekleştiyse, bu uluslararası hukuka ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) aykırıdır” ifadelerini kullandı.