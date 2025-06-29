İran'dan BM'ye ''savaş tazminatı'' mektubu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İsrail rejiminin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi.

Yazdığı mektupta, BM Güvenlik Konseyi'ne ABD ve Siyonist İsrail'i savaşın kışkırtıcıları olarak ilan etmesi çağrısında bulunan Erakçi, iki rejimin 12 günlük savaş nedeniyle İran’ın uğradığı zararların hesabını verip, tazmin etmesi çağrısında bulundu.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 627'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 870'e yükseldiğini duyurmuştu.