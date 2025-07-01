İran Hükümet Sözcüsü'nden müzakerelerle ilgili flaş açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Nükleer tesislerimiz ciddi zarar gördü ancak müzakereler için henüz bir tarih belirlenmiş değil. Muhtemelen yakın bir tarihte de gerçekleşmeyecek.” dedi.

“Düşman İran halkını tanımıyor”

Muhacirani “Şehadet yoluyla Allah’a ulaşmaya inanan bir halk olarak, bu savaşta büyük kazanımlar elde ettik. Hem saldırdık hem de saldırıya uğradık ama kazanan biz olduk, çünkü milli birlik duygusunu yeniden canlandırdık ve düşmana karşılık verdik. Düşman, halkı sokağa dökeceğini sandı, ancak İranlıları tanımadığı ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, adli tıp kurumu verilerine göre, saldırılar sonucu 935 kişinin şehit olduğunu, bunlardan 140’ının kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Bazı ailelerin 12 ferdinin birden şehit olduğu olaylar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 5646 yaralı hastanelere başvurdu. Bu yaralılara yönelik hizmetler, hastanelerin olağan kapasitesinin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca, saldırılarda 11 ambulans imha edildi, 9 sağlık personeli ve 5 Kızılay görevlisi şehit oldu

Siyonist rejimin suçları belgeleniyor

Sözcü ayrıca, “Doğal olarak Siyonist rejimin gerçekleştirdiği eylemin kendisi tam anlamıyla bir suçtur.” diyerek, daha ilk saatlerden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve insan hakları kurumları ile resmi yazışmalara başlandığını ifade etti.

Muhacirani şimdiye kadar BM Genel Sekreteri ve ilgili kuruluşlarla en az 10 yazışma gerçekleştirildiğini, Güvenlik Konseyi seviyesinde 3 özel oturum yapıldığını açıkladı.

Bu suçların belgelenmesi sürecinin özel olarak yürütüldüğünü kaydeden Muhacirani Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı bünyesinde özel bir hukuk komitesi kurulduğunu duyurdu.

Muhacirani ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“NPT ilkelerine göre bu saldırı açıkça kınanmalıdır. Aynı zamanda NPT çerçevesinde, iş birliğini askıya alma hakkımız vardır ve bunu kendimiz ilan edebiliriz. Bu konu bir yasaya dönüşürse, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa o şekilde karar alacağız.”