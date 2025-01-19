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19 Oca 2025 16:17

İranlı büyükelçi ve Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ta bir araya geldi

İranlı büyükelçi ve Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ta bir araya geldi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile güvenlik ve küresel barışın güçlendirilmesi için yapılan çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Reşid, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin, bölgesel istikrar ve barış açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Reşid ayrıca, uluslararası toplumun diyalog ve istişare dilini yaygınlaştırarak, bölgeyi olumsuz güvenlik ve istikrar etkilerinden uzak tutmaya yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Al-i Sadık ise görüşmede, İran'ın Irak'ın güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını desteklediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi ifade etti.

News ID 1923594

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