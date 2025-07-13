Ahmediyan, BAE'li mevkidaşı ile bölgesel güvenliği görüştü

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, BAE'li mevkidaşı Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve İsrail rejimi ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

Ahmediyan, Siyonist İsrail'in İran saldırılarını kınamasından dolayı BAE'ye teşekkür ederek, ''Fars Körfezi ile bölgenin güvenliği için bölge ülkelerinin rol alması önemlidir. Herhangi bir ülkenin güvenliği dış güçler tarafından tehdit edilirse, tüm bölge tehdit altında olacaktır.'' dedi.

Ahmediyan ayrıca, İran'ın dış politikası kapsamında bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini vurguladı.

BAE'li yetkili de İran'ın bölgedeki konumuna değinerek, "Bölgede güvenliğin sağlanması bölgedeki tüm ülkeler tarafından yapılabilir ve herhangi bir ülkenin güvenliğinin bozulması, bölgedeki diğer ülkeler üzerinde olumsuz etkilere yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Tahnun bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin sorunların çözümü için her zaman diyaloğu desteklediğini belirtti.