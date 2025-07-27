Siyonist askerleri arasında intihar ve psikolojik kriz vakaları artıyor

Siyonist gazete Yediot Ahronot, bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, 7 Ekim 2023'te savaşın başlamasından bu yana psikolojik sorunlardan muzdarip İsrail askerlerinin sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu.

Gazete, özellikle gençler arasında olmak üzere ordu saflarında depresyon ve psikolojik rahatsızlık vakalarındaki gözle görülür artış ışığında, şu anda 10.000'den fazla İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü bildirdi.

Söz konusu gazete, 3.600 askerin travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip olduğunu, 2024 yılında 9.000 askerin daha savaş bakanlığına giderek "psikiyatrik hasta" olarak tanınma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Rapora göre, savaşın başlangıcından bu yana 18.000 asker fiziksel ya da psikolojik engellerden muzdarip oldu ve bu da ordu saflarında uzun vadeli bir krizin habercisi.

Raporlar, savaşın patlak vermesinden bu yana hastanelere, aralarında ağır psikolojik krizlerden muzdarip çok sayıda askerin de bulunduğu yaklaşık 19.000 yaralı askerin geldiğini gösteriyor.

Gazete, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, tahminlere göre asker ve siviller arasındaki psikiyatrik hasta sayısının 2028 yılına kadar 50.000'e ulaşabileceğini, bunların çoğunun Gazze'de savaşan ve çeşitli derecelerde psikolojik desteğe ihtiyaç duyacak kişiler olduğunu belirtti.

Veriler ayrıca resmi sağlık yetkililerine göre savaşın başlangıcından bu yana 54 İsrail askerinin intihar ettiğini ortaya koydu.

Savaşın psikolojik etkileri nedeniyle 12.000'den fazla askerin savaş alanına dönememesi, savaş devam ettikçe işgalci İsrail ordusu içinde artan psikolojik zorlukların altını çiziyor.

İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.