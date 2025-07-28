Operasyonlarımız devam etseydi, Siyonist rejimden eser kalmazdı

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgenera Ali Muhammed Naini, Siyonist rejimin savaş bakanının İran’a yönelik son açıklamalarına tepki göstererek, bu tür ifadelerin daha çok psikolojik harekat amaçlı olduğunu vurguladı.

Tuğgenera Naini, “İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri, savunma hazırlıklarını bir an bile ihmal etmemektedir,” dedi.

İran’ın “Gerçek Vaat” operasyonu ve 12 günlük savaşın sonuçları gibi tecrübelerine dikkat çeken Tuğgeneral Naini, düşmanın halk arasında korku ortamı oluşturarak psikolojik güvenliği hedeflediğini belirtti.

İranlı Tuğgeneral “Sert gücümüz; saldırı ve savunma kapasitemizle düşmanın tüm hesaplarını altüst etti. Yumuşak gücümüz ise halkın dini inancı ve ulusal birliktir; bu da tüm düşman komplolarını boşa çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

12 günlük savaş sırasında Siyonist rejimin çaresiz kaldığını belirten sözcü, İran’ın füze operasyonlarının aynı yoğunlukla devam etmesi halinde, “bugün bu rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı” diye kaydetti.