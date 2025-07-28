Güler, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti" denildi.

Görüşmenin detayları paylaşılmadı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıntılı bir bilgi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Görüşmenin amacı ve sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Türkiye ve ABD arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin ele alındığı tahmin ediliyor.