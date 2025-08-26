İsrail’in bugünkü Gazze saldırısında en az 22 Filistinli şehit oldu

El Cezire’nin aktardığına göre, Siyonist rejim ordusunun Gazze’nin merkezi ve güneyinde evlere ve mülteci çadırlarına yönelik saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 22 kişi şehit oldu.

El-Aksa Şehitleri Hastanesi, Gazze’nin merkezinde Deyr el-Belah kentinin batısında mültecilerin sığındığı bir binaya yapılan füze saldırısında bir Filistinli kadın ile kızının şehit olduğunu duyurdu.

El-Avde Hastanesi ise, Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısında bir mülteci çadırının Siyonist rejime ait bir İHA’nın bombalaması sonucu bir Filistinli erkek ve eşinin şehit olduğunu bildirdi. Aynı kampta başka sivillerin de yaralandığı açıklandı.

Şifa Tıp Merkezi, Gazze’nin kuzeyinde El-Cela Caddesi’ndeki bir apartman dairesinin hedef alınması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu ve bazı kişilerin yaralandığını aktardı.

Filistinli tıbbi kaynaklara göre, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı veya kayboldu.

Gazze’nin güneyinde Nasır Tıp Merkezi, Han Yunus’un kuzeyindeki Mavasi el-Karara bölgesinde bir mülteci çadırının bombalanması sonucu, bir erkek, eşi ve üç çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Gazze’nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Hastanesi bir tıbbi kaynağa dayanarak, Cibaliya bölgesinde bir Filistinlinin öldürüldüğünü ve birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.

Dün de Gazze’deki hastane kaynakları, İsrail ordusunun saldırılarında 61 Filistinlinin şehit olduğunu aktardı. Bu kişilerden 14’ü insani yardım sırasındayken hedef alınmış, ayrıca Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırılarda 6 gazeteci şehit edilmişti.

Siyonist rejim, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım suçu işlemektedir. Bu süreçte 62 bin 744 Filistinli şehit, 158 bin 259 kişi yaralanmıştır. Çoğu kadın ve çocuk olan bu mağdurların yanı sıra, 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış, kıtlık ise şu ana kadar 117’si çocuk olmak üzere 300 Filistinlinin hayatına mal olmuştur.