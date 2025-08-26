  1. Dünya
  2. Avrupa
26 Ağu 2025 10:06

Avustralya: İran ile diplomatik ilişkileri sürdüreceğiz

Avustralya: İran ile diplomatik ilişkileri sürdüreceğiz

Avustralya Başbakanı’nın söylemlerine rağmen, bu ülkenin Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada, Kanberra’nın Avustralyalıların çıkarlarını korumak için İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceğini söyledi.

Avustralya Başbakan Anthony Albanese’nin Tahran’a yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduğu düşmanca açıklamasının ardından, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun savaş sonrası dönemde Avustralya’nın ilk kez bir büyükelçiyi “sınır dışı etmesi” olduğunu ifade etti.

Buna rağmen Wong, Kanberra’nın Avustralyalıların çıkarlarını korumak için İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceğini vurguladı.

Daha önce Albanese, herhangi bir belge ya da kanıt sunmadan, Avustralya istihbarat servislerinin İran’ı Sydney’deki bir restorana ve Melbourne’deki bir sinagoga yönelik saldırılarla ilişkilendirdiğini iddia etmişti.

Buna karşın, Avustralya Gizli İstihbarat Servisi Başkanı Michael Burgess, İran’ın Kanberra Büyükelçiliği ve diplomatlarının söz konusu iddia edilen saldırılarda yer almadığını belitmiştiç

News ID 1929761

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler