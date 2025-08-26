Avustralya: İran ile diplomatik ilişkileri sürdüreceğiz

Avustralya Başbakan Anthony Albanese’nin Tahran’a yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduğu düşmanca açıklamasının ardından, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun savaş sonrası dönemde Avustralya’nın ilk kez bir büyükelçiyi “sınır dışı etmesi” olduğunu ifade etti.

Buna rağmen Wong, Kanberra’nın Avustralyalıların çıkarlarını korumak için İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceğini vurguladı.

Daha önce Albanese, herhangi bir belge ya da kanıt sunmadan, Avustralya istihbarat servislerinin İran’ı Sydney’deki bir restorana ve Melbourne’deki bir sinagoga yönelik saldırılarla ilişkilendirdiğini iddia etmişti.

Buna karşın, Avustralya Gizli İstihbarat Servisi Başkanı Michael Burgess, İran’ın Kanberra Büyükelçiliği ve diplomatlarının söz konusu iddia edilen saldırılarda yer almadığını belitmiştiç