27 Ağu 2025 07:51

Tahran'dan Avustralya’nın İran kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın İran Büyükelçisi ve diplomatlarına karşı kararının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ilkeleriyle çeliştiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yöneltilen antisemitizmi teşvik etme suçlamasını tamamen reddederek, Avustralya hükümetinin dikkatini antisemitizmin aslında farklı dönemlerde çeşitli şekillerde ortaya çıkan Batı-Avrupa kökenli tarihsel bir olgu olduğuna çekti.

İran, Gazze’de yaşanan ağır suçları ve soykırımı kınayarak, bu suçların tüm destekçilerini ve meşrulaştırıcılarını sorumlu tuttu.

Bakanlık, Avustralya hükümetinin İran’a yönelttiği suçlamaları ve köklü diplomatik ilişkileri hedef almasını, İsrail rejiminin Filistin’deki soykırım felaketinden dünya kamuoyunun dikkatini saptırma ve bölgede gerilimi artırma politikasının bir parçası olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, misilleme hakkını saklı tuttuğunu bildirerek, Avustralya tarafını bu yanlış kararı gözden geçirmeye davet etti ve bu kararın doğuracağı sonuçlardan özellikle bu ülkede yaşayan seçkin İran toplumu için ortaya çıkabilecek sorunlardan Avustralya hükümetini sorumlu tuttu.

