Erakçi'den Avustralya'nın İran kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden Avustralya hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Erakçi'nin paylaşımında, ''Gazze’deki savaş suçları nedeniyle arananlarla (Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant) hiçbir konuda aynı fikirde değilim, ancak Netanyahu bir konuda haklı: Avustralya Başbakanı gerçekten ‘zayıf bir politikacı’.

İran, düzinelerce sinagoguyla dünyanın en eski Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Kendi ülkemizde bu tür yerleri korumak için elimizden geleni yaparken, İran'ı Avustralya'da bu tür yerlere saldırmakla suçlamak çok gülünçtür.

Görünüşe göre İran, Avustralya halkının Filistin'e verdiği desteğin bedelini ödeyecek. Kanberra yönetimi, savaş suçlularının yönettiği bir rejimi yatıştırmaya çalışmanın Netanyahu ve benzerlerini daha da cesaretlendireceğini bilmeli.'' ifadelerine yer verildi.

Avustralya, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'yi "istenmeyen kişi" ilan etmişti.