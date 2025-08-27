  1. Toplum
İran-İsrail çatışması, Tel Aviv’in havayolu şirketine ağır darbe vurdu

Siyonist rejimin havayolu şirketi, Tel Aviv’in İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasında uçuşlarını durdurması sonucu 10 milyon dolardan fazla zarar kaydetti.

Siyonist internet sitesi “Calcalist”in raporuna göre, Siyonist havayolu şirketi “Izra Air”, 2025 yılının ikinci çeyreğinde İran’a karşı savaş nedeniyle uçuşlarını durdurmasından dolayı yaklaşık 10,4 milyon dolarlık mali kayba uğradı.

Bu, şirketin geçen yılın aynı döneminde 7 milyon dolarlık kâr elde etmiş olmasına rağmen gerçekleşti.

Rami Levi’ye ait olan şirket, Siyonist rejimin İran’a saldırısı ve İran’ın misilleme olarak “Gerçek Vaat-3” operasyonu çerçevesinde rejimin askeri ve stratejik hedefleri ile altyapılarını füze saldırısıyla vurmasının, şirketin kârını 7,5 milyon şekel (yaklaşık 2,24 milyon dolar) azalttığını açıkladı. Ayrıca, finansal giderlerin 7,4 milyon dolara yükselmesi de kârın zarara dönüşmesinde etkili oldu.

