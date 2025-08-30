Pezeşkiyan: İran’ın Kafkasya konusundaki endişeleri bir ölçüde giderildi

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya gelerek görüşme yaptı.

Pezeşkiyan görüşmede, Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve özellikle bu hassas alandaki yabancı güçlerin varlığı konusundaki İran'ın endişelerinin, Ermenistan yetkililerinin açıklamaları ve güvence vermesi sayesinde büyük ölçüde giderildiğini belirtti.

Pezeşkiyan, “Hiçbir dış güç, iki ülke arasındaki dostane ve stratejik ilişkilere zarar veremeyecek şekilde hareket etmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı “Ermenistan yetkililerinin özel ilgisiyle Kuzey-Güney Koridoru’nun uygulanma sürecinden memnunuz; bu projenin tamamlanması, Avrasya Birliği üyesi ülkeler arasında ekonomik ve hatta siyasi bütünleşmeyi güçlendirme yolunda önemli bir adımdır” diye kaydetti.

Pezeşkiyan, “Bugünkü hedeflerimiz, iki millet için parlak ufuklar ve geniş bir vizyon çizebilir” diyerek, İran ve Ermenistan iş insanları arasındaki ticaret ve ortak yatırım işbirliği yolunun daha da açılması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, iki ülkenin üniversite ve seçkinlerin kapasitesine dayanarak, sadece mal alışverişinin ötesine geçip, ileri teknoloji, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda ortak ve rekabetçi ürünler üretebileceğini söyledi.

Görüşmenin devamında, İran Cumhurbaşkanı’nın ikili ilişkilerin geliştirilmesine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Armen Grigoryan, bu yaklaşımın ülkesinde değerli olduğunu ifade etti. Grigoryan, Pezeşkyan’ın Erivan ziyareti sırasında iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarının iyi bir şekilde incelendiğini ve gelecekteki işbirliği yollarının net biçimde çizildiğini kaydetti.

İran-Ermenistan ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çeken Grigoryan, Erivan’ın bu ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği belgesi ile resmileştirilmesine hazır olduğunu açıkladı.

İranlı şirketlerin Ermenistan’daki aktif varlığına değinen Grigoryan altyapı ve inşaat projelerinin bu şirketlerin katılımıyla hayata geçirilmesini umduğunu belirterek, Ermenistan’ın, İran ile ekonomik ilişkilerin mevcut seviyelerin birkaç katına çıkarılmasına hazır olduğunu ekledi.