Erdoğan: İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda görüyoruz

Türkiye İletişim Başkanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti.

Erdoğan, İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda İran’a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ile Pezeşkiyan görüşmede, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundular.