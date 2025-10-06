İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün İran Ticaret Odası üyeleriyle buluştu.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ''Komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerimiz iyi yönde ilerliyor'' dedi.
Pezeşkiyan, ''Şu anda bölge ülkeleri, Avrasya ülkeleri, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleriyle iyi ilişkilere sahibiz'' ifadesini kullandı.
Hükümetin ekonomik istikrar yaratma çabalarına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Ekonomik sorunları gidermek için dik duracağız" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, özel sektörün önemine değinerek, ''Ekonomik reformlar için özel sektörün yardımını memnuniyetle karşılıyoruz'' diye konuştu.
