Binbir Gece: İran ve Türkiye'nin ortak sinema projesi yayına başlıyor

İran ve Türkiye sinemasının ortak yapımı olan "Binbir Gece" adlı dizi, 1 Aralık Pazartesi günü dijital platformlarda yayınlanacak.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mustafa Kiyayi’nin üstlendiği "Binbir Gece" aynı zamanda, İran’daki dijital platformda yayınlanacak en büyük ve en pahalı yapım olarak kaydediliyor.

"Binbir Gece", dramatik ve gizemli bir hikayeye sahip olmasının yanı sıra, İran ve Türkiye'nin sinema yıldızlarının yer aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Dizi, hem Arapça hem de Türkçe dublajlı versiyonlarıyla, İran'daki yayınla aynı anda diğer ülkelerde de izleyicilere sunulacak.

Dizide rol alan Türk oyuncuları kimler?

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Belçim Bilgin, Gizem Karaca, Levent Özdilek ve Cemal Hünal gibi isimler, İranlı oyuncular Perviz Perestui, Hediye Tehrani, Bahram Radan, Mohsen Kiyayi, Sahar Dolatşahi, Pantea Panahiha ve Sogol Halik ile birlikte projede rol alıyor.