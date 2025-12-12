Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tutumu değişmedi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Aktürk, Rus S-400 hava savunma sistemlerine sahip olma konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, "Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır." dedi.

Aktürk, "F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Çarşamba günü yaptığı açıklamada konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ancak ABD yasalarının Türkiye'nin F-35 programına geri dönmek istemesi halinde S-400 sistemini işletmesine veya sahip olmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.