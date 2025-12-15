  1. Siyaset
15 Ara 2025 13:24

Erakçi, Belarus Devlet Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gittiği Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Belaruslu yetkililerle görüşmek üzere dün gece Minsk'e gitti.

Bu ziyaret sırasında, "İki Ülke Arasında Tek Taraflı Yaptırımlara Karşı Koyma Konusunda İşbirliği Bildirgesi", "İran ve Belarus Arasında Uluslararası Hukukun Güçlendirilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Ortak Bildirge" ve "İki Ülke Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Programı" da dahil olmak üzere üç belgenin imzalanması planlanıyor.

