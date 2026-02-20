  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Şub 2026 11:56

İsrail’in Gazze’ye yönelik topçu ve hava saldırıları sürüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik topçu ve hava saldırıları sürüyor

Siyonist rejimin ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Şehab Haber Ajansı’na göre, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor ve ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Haberlere göre, İsrailli askerlerin Gazze’nin merkezindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Ayrıca kampın doğu kesimi topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi’ni iki kez bombaladı.

Gazze Şeridi’nin güneyinde ise İsrail savaş gemileri Han Yunus kenti sahillerine yoğun şekilde ateş açtı.

Ayrıca İsrail askeri araçları, Gazze kentinin doğusundaki ez-Zeytun Mahallesi’nde sivillere ait evleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını yoğun biçimde hedef aldı.

News ID 1934588

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler