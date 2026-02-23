Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor; Gümdem İran ve ABD müzakereleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye hedefi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha geride bırakıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporunu kabul etti. İşte bu kapsamda kabine toplantısında süreçte gelinen son aşama, sahadaki gelişmeler ve hazırlanan rapor ele alınacak.

Dış politika da masada olacak

Suriye'deki son durum üzerinden de bundan sonra atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Kabinede bir diğer önemli başlık dış politika olacak.

Washington-Tahran hattında yükselen tansiyon hakkında görüş alışverişi yapılacak. Gerilimin azaltılması için yürütülecek diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantıda Gazze'nin yeniden imar ve ihyasında gelinen son aşama ile Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da görüşülecek. İnsani yardımların ulaştırılması ve soykırımcı İsrail'in saldırganlığının durdurulmasına ilişkin yol haritası üzerinde durulacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısına ilk kez katılacak.