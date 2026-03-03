ABD ve İsrail'i ağır yenilgi bekliyor

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaeddin Burucerdi, televizyona verdiği bir röportajda, direniş cephesinin ABD ve İsrail'le savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Burucerdi, Yemen dilahlı kuvvetlerinin başarılı operasyonlarına değinerek, "Yemen direnişi gurur verici direnişiyle ABD'nin savaş gemisini İHA ile hedef aldı ve Siyonist rejimin hamalimanlarının kapatılmasına neden oldu. Bu direniş cephesinin gerçek gücünü gözler önünd seriyor" dedi.

Irak'taki gelişmelere değinen Burucerdi, "Irak'ta Haşdi Şabi'nin yanı sıra bu ülkenin Şii halkı da Nasıriye, Necef ve Kerbela'da ayağa kalktı. Irak direnişi füzeleriyle ABD merkezlerini hedef aldı vr İslam ümmetiyle derin bağları olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Burucerdi Lübnan'daki gelişmelere ilişkin olarak, " Hizbullah kendinin kritik durumuna rağmen Siyonist rejimden intikam alacağını bildirdi ve dünden itibaren füze operasyonlarına başladı. Direniş cephesi yaşıyor ve bu acı verici olay ABD ve İsrail'e ağır darbeler indirecek" ifadelerinde bulundu.

İran silahlı kuvvetlerinin performansını takdir eden Burucerdi, "Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Ordu donanması Umman denizi bölgesinde tüm gücüyle direniyor. Düşmanın verdiği kayıplar söylediklerinden daha geniş" diye kaydetti.

Burucerdi, ABD ve İsrail'in er yada geç bu savaşta ağır yenilgiye uğrayacağını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.