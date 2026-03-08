Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından (JCPOA) çekilmesi, Ortadoğu bölgesindeki istikrar ve güvenliğin temellerine çok ciddi bir darbe vurdu" dedi.

Zaharova ayrıca, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran ile müzakere etmeyi reddetmek için hiçbir neden olmadığını defalarca belirtti" ifadesini kullandı.

Zaharova ayrıca, Ortadoğu krizi ortasında, Avrupa'nın enerji sektörünün çöküşüyle ​​karşı karşıya olduğunu belitti.