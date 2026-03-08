  1. Siyaset
8 Mar 2026 07:35

Rusya: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, bölgenin güvenliğine ağır darbe vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşla birlikte Avrupa'nın enerji sektörünün çöküşüyle ​​karşı karşıya olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından (JCPOA) çekilmesi, Ortadoğu bölgesindeki istikrar ve güvenliğin temellerine çok ciddi bir darbe vurdu" dedi.

Zaharova ayrıca, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran ile müzakere etmeyi reddetmek için hiçbir neden olmadığını defalarca belirtti" ifadesini kullandı.

Zaharova ayrıca, Ortadoğu krizi ortasında, Avrupa'nın enerji sektörünün çöküşüyle ​​karşı karşıya olduğunu belitti.

