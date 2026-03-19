ABD'ye ait F-35 uçağı, İran semalarında hasar aldı(+video)

CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Ortadoğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

CENTCOM'dan flaş açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti.

Hawkins'in iddiasına göre, uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil.

ABD'li yetkili, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan açıklama geldi

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Bu sabah, İran semalarında uçan ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı Devrim Muhafızları'nın gelişmiş hava savunma sistemi tarafından vurularak ağır hasar gördü” denildi.