Haaretz: Zaman İran lehine ilerliyor

Haaretz yayımladığı analizde, Donald Trump’ın İran ile bir anlaşmaya varabilmesi için İran iç siyasetine ilişkin eski ve aşırı basitleştirilmiş değerlendirmelerden uzaklaşması ve Tahran’a gerçekçi, uygulanabilir bir teklif sunması gerektiğini belirtti.

Haberde ayrıca, “rejim değişikliği” gibi fikirlere dayanmanın ya da İran’ı irrasyonel bir aktör olarak değerlendirmenin artık günümüz gerçekleriyle örtüşmediği ifade edildi.

Analizde, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin de Washington’u uyardığı belirtilerek, zamanın İran lehine ilerlediğine dikkat çekildi.

Haaretz değerlendirmesinde şu görüşe de yer verdi:

“ABD politikası, ideolojik ve eski varsayımlardan uzaklaşmalı, İran ile daha gerçekçi ve uygulanabilir bir anlaşma arayışına yönelmelidir. Aksi halde İran’ın nükleer krizini yönetme fırsatı kaybedilebilir ve koşullar Tahran’ın lehine değişebilir.”