İsrail basını: Washington-Tahran anlaşması Tel Aviv’in aleyhine sonuçlanabilir

Israel Hayom, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, Donald Trump’ın İran ile anlaşma çabalarının nihayetinde İsrail’in aleyhine sonuçlanabileceğini yazdı.

Gazete, uluslararası toplumun öncelikli gündeminin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması olduğunu, buna karşın İsrail’in temel endişesinin İran’ın nükleer programı olduğunu belirtti.

Haberde, İsrail’in görüşmelerin başarısız olması ve savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilirken, uzmanlar arasında müzakerelerin çökme olasılığının geçmişe göre azaldığı yönündeki değerlendirmenin ağırlık kazandığı kaydedildi.

Israel Hayom, Trump’ın savaş ve anlaşma seçenekleri arasında değişken bir tutum sergilediğini belirterek, Pakistan başta olmak üzere arabulucuların ve danışmanlarının baskısının Washington’u anlaşma yönünde hareket etmeye teşvik ettiğini yazdı.

Gazete ayrıca İsrail’in temel kaygısının, olası bir anlaşmada Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığı sorununun hızla çözülmesi, buna karşılık İran’ın nükleer dosyasının ileri bir tarihe ertelenmesi olduğunu aktardı. Analize göre bu durum, Tahran’a nükleer kapasitesini koruma fırsatı sağlayabilir.

Haberde ayrıca, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun zenginleştirme döngüsünden çıkarılması gibi en düşük düzeyde kabul edilebilir bir sonucun dahi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) benzeri sınırlı bir kazanım olarak görülebileceği ifade edildi.

Israel Hayom, İran’ın taleplerinden biri olarak tüm cephelerde ateşkes konusuna da değinerek, ABD baskısının İsrail’i Hizbullah karşısında geri adım atmaya zorlayabileceğini öne sürdü.

Gazete ayrıca, İsrail’deki iç siyasi krizlerin, toplumsal gerilimlerin ve siyasi kutuplaşmanın dış tehditlerle birleşerek ülkenin güvenliğini zayıflatabilecek unsurlar arasında yer aldığını savundu.