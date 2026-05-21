  1. İran
21 May 2026 16:32

Pakistan’ın girişimiyle 20 İranlı denizci ülkeye döndü

Pakistan’ın girişimiyle 20 İranlı denizci ülkeye döndü

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Singapur’da mahsur kalan 20 İranlı denizcinin diplomatik girişimlerin ardından ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Büyükelçi Emiri Mukaddem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan hükümetine teşekkür ederek, Singapur’da gemilerine el konulmasının ardından zor durumda kalan 20 İranlı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Emiri Mukaddem, Pakistan hükümetinin insani yaklaşımı ve diplomatik girişimlerini takdir ettiğini belirtti.

İranlı büyükelçi ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar başta olmak üzere ilgili kurumlara teşekkür etti.

Emiri Mukaddem paylaşımında, “Bu denizciler diplomatik çabaların ardından Singapur’dan İslamabad’a nakledildi ve birkaç saat önce ülkelerine geri döndü” ifadelerini kullandı.

News ID 1936706

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler