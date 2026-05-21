Pakistan’ın girişimiyle 20 İranlı denizci ülkeye döndü

Büyükelçi Emiri Mukaddem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan hükümetine teşekkür ederek, Singapur’da gemilerine el konulmasının ardından zor durumda kalan 20 İranlı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Emiri Mukaddem, Pakistan hükümetinin insani yaklaşımı ve diplomatik girişimlerini takdir ettiğini belirtti.

İranlı büyükelçi ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar başta olmak üzere ilgili kurumlara teşekkür etti.

Emiri Mukaddem paylaşımında, “Bu denizciler diplomatik çabaların ardından Singapur’dan İslamabad’a nakledildi ve birkaç saat önce ülkelerine geri döndü” ifadelerini kullandı.