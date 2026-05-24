24 May 2026 19:40

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Quetta kentinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bekayi, terörizmin başlıca mağdurlarından biri olan ve her zaman terörizmle mücadelenin ön saflarında yer alan İran’ın, terörizmle mücadeleyi uluslararası bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Sözcü Bekayi, terör grupları ile destekçileriyle mücadele için komşu ülkelerin işbirliği ve koordinasyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Pakistan medyasına göre, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde Jaffar Express trenine düzenlenen patlamada en az 24 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi de yaralandı.

