Tuğgeneral Radan: Halkın sahadaki varlığı tehditleri etkisiz kılıyor

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, son yıllarda Erbain törenlerinin daha kolay ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara değindi.

Halkın sahadaki varlığının önemine dikkat çeken Tuğgeneral Radan, bu katılımın güvenlik güçleriyle eşdeğer olduğunu ve düşmanın tüm girişimlerini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Düşmanların planlarının farkında olduklarını vurgulayan Tuğgeneral Radan, halkın sahadaki varlığını sürdürmesi ve ülke liderliğinin yönlendirmelerine uyulması halinde bu tehditlerin tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtti.