İran’ın ısrarıyla Lübnan’da ateşkes sağlandı; doğrudan müzakereleri reddediyoruz

El‑Meyadin’in aktardığına göre Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, televizyon konuşmasında siyonist düşmanın çıkmaza girdiğini, direnişin ise yoluna devam ettiğini ve yenilgiye uğratılamayacağını söyledi.

Kasım, siyonist düşmanla doğrudan müzakereleri tamamen reddederek Lübnan yönetimine seslendi: Bu tutumun ne Lübnan’ın ne de kendi çıkarlarının yararına olmadığını, devletin mevcut tavrını sürdüremeyeceğini belirtti. Ona göre yönetim, Lübnan halkının haklarını yok saymakta ve ülkenin topraklarından vazgeçmektedir; bu nedenle halka geri dönmeleri ve egemenliğin halkın olmasını sağlamaları gerekir.

Hizbullah Lideri, doğrudan görüşmelerin durdurulmasını ve yeniden dolaylı müzakerelere dönülmesini devletin bir görevi olarak nitelendirdi. Direniş silahının işgallere karşı koymak ve Lübnan’ın varlığını savunmak için bulunduğunu, bu silahtan ve ülkeyi savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kasım, Lübnan’ın şartları hakkında Lübnanlılardan başka kimsenin söz söyleyemeyeceğini belirtti. Ardından şu soruyu yöneltti: Lübnan yönetimi, siyonist düşmanın yanında kendi halkına karşı mı hareket etmek istiyor? Ona göre doğrudan müzakereler ve sonuçları, Hizbullah açısından adeta yok hükmündedir ve kendilerini bağlamamaktadır.

Genel Sekreter, Hizbullah’ın Emel Hareketi ve çeşitli ulusal güçler ile farklı kesimlerden Lübnanlı şahsiyetlerle birlikte durduğunu, şehitlerin kanını asla görmezden gelmeyeceklerini söyledi.

Hizbullah’ın imkanlarını “iman, irade ve askeri güç”ten oluşan üç temel üzerine kurulu olarak tanımlayan Kasım, tarihe not düşülmesini isteyerek şunları ifade etti: Siyonist düşman, işgal ettiği Lübnan topraklarının bir karışını bile elinde tutamayacak ve bu bölgelerin sakinleri son sınır noktasına kadar evlerine geri dönecektir.

Kasım, Lübnanlıların birlik içinde ülkelerini yeniden imar edeceklerini belirtti. Çözümün giriş kapısının ise saldırıların durması, İsrail’in işgal altındaki topraklardan çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin geri dönmesi ve Lübnan’ın yeniden inşası olduğunu ifade etti.

Hizbullah Lideri, direniş silahının işgallere karşı koymak ve ülkenin varlığını savunmak için zorunlu olduğunu, bu silahtan vazgeçilmeyeceğini yineledi.

Kasım sözerinin devamıda, "ABD’nin desteğiyle Hizbullah’ı, İslami Direniş’i ve onun toplumsal tabanını yok etmeye çalıştı; ancak 23 Eylül 2024’te başlayan “Evveli’l‑Be’s” (Güçlü Savaşçılar) operasyonundan bu yana, tüm araçlarına rağmen başarı elde edemedi."dedi.

Kasım "Düşman, 2 Mart 2026’da belirleyici bir nokta elde edeceğini hesaplamışken, direniş buna “El‑Asf el‑Me’kûl” operasyonuyla karşılık verdi ve bu hamle düşman ile destekçilerini şaşkına çevirdi" ifadesini kullandı.

Kasım, direnişin dayanıklılığı ve savaş kapasitesi, mücadele yöntemlerinin çeşitliliği, sahadaki hassas yönetim ile halk desteği, göç ve fedakârlıklara dayanma iradesinin düşmanı başarısızlığa uğrattığını söyledi.

Direnişin silahından vazgeçmeyeceğini yineleyen Kasım, bunun ülkeyi savunmak ve saldırıları püskürtmek için zorunlu olduğunu vurguladı.

Saha güçlerinin hazır olduğuna değinen Kasım, büyük fedakârlıkları özgürlük ve onura ulaşmanın bedeli olarak nitelendirdi. Lübnan halkının da bu yolu “özgürlük ve onur” ile “işgal ve zillet” arasında bir tercih olarak seçtiğini belirtti.

Ulusal birliğe dönüşün zorunlu olduğunu vurgulayan Kasım, bunun Lübnan’ın zaferinin ve düşmanların yenilgisinin anahtarı olduğunu söyledi. Ardından uzlaşma yanlısı akımları eleştirerek, hiçbir tehdit altında olmadıkları hâlde başkalarının çıkarları için bedel ödediklerini ve sınırlı tavizler uğruna işgalin sürmesine ve halkın zarar görmesine göz yumduklarını ifade etti.

Son olarak Naim Kasım, Pakistan’daki müzakerelerde İran’ın ısrarı ve bu ülke ile halkının destansı direnişi olmasaydı, Lübnan’daki ateşkesin asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.