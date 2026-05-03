  Siyaset
3 May 2026 13:25

İran: Trump "Ya İmkansız Operasyon, Ya Kötü Bir Anlaşma" seçmeli

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, Çin, Rusya ve Avrupa'nın tutumlarındaki değişiklikler ile Trump’ın pasif mektubuna atıfta bulunarak, Trump’ın ya "imkansız bir operasyon" ya da "kötü bir anlaşma" yapması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, İran’ın Pentagon’a karşı verdiği son uyarı, Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington’a karşı tutumlarının değişmesi ve Trump’ın Kongre’ye yazdığı pasif mektup ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İran, bu gelişmelerin sadece bir anlam taşıdığını vurguladı: ABD Başkanı Donald Trump’ın, ya "imkansız bir askeri operasyon" ya da "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin karar verme alanının giderek daraldığına dikkat çekildi.

