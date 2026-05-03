Müzakerelerde ilerleme sağlanması ABD'ye bağlı

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Tahran’ın Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu teklif hakkında açıklamada bulundu.

Emiri Mukaddem, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşın son bulması için yeni teklif sunduğunu bildirdi.

Emiri Mukaddem, İran-ABD görüşmelerine sağlanan kolaylaştırıcı rol nedeniyle Pakistan'a teşekkür etti.

"İran'ın arabulucu ülkeyi değiştirme kararı yok"

Emiri Mukaddem, sözlerine şöyle devam etti:

“Pakistan hâlâ arabulucu ülke ve İran'ın arabulucuyu değiştirme kararı yok; Görünüşe göre Amerikan tarafı da benzer bir tutum sergiliyor, bu nedenle arabulucular mesaj alışverişi için adımlar atıyorlar”

Emiri Mukaddem, İran’ın milleti ve ülkeyi savunmak için gerekli önlemleri alırken, diplomasi yolunu izlemeye kararlı olduğunu belirtti.

Her şeyin Amerikalılara bağlı olduğunu anlatan Emiri Mukaddem, “ABD tarafı müzakerelerde ilerleme sağlanmasını istiyorsa, davranışlarını değiştirmesi gerek” dedi.

Büyükelçi, “ABD’nin aşırı talepleri ile saldırgan tavrının sona ermesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin haklarına saygı gösterme yolunu izlemesi İran halkı için önemlidir” diye konuştu.

