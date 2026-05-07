Pakistan’dan İran-ABD ateşkesi ve müzakerelerine ilişkin yeni açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasındaki ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin son gelişmelere dair yaptığı açıklamada, “Olası bir anlaşma haberini memnuniyetle karşılıyoruz; ancak arabulucu olarak taraflardan herhangi birinin güvenini, detayları ifşa ederek kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca, Washington ile Tahran arasında muhtemel bir anlaşmanın nerede imzalanacağının bilinmediğini belirterek, “Eğer anlaşma İslamabad’da imzalanırsa, bu bizim için gurur verici olur” değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de yaptığı açıklamada, İran ile ABD’nin anlaşmaya ne kadar yakın ya da uzak olduklarını bilmediklerini, ancak iyimser olduklarını söyledi.

Sözcü ayrıca, “Şu ana kadar İran’ın, ABD’nin İran teklifinde yaptığı değişikliklere verdiği yanıtı almış değiliz” dedi.

İslamabad’ın bu açıklamaları, bazı Batılı medya kuruluşlarının tarafların savaşın sona erdirilmesine yönelik bir barış anlaşmasına yaklaştığını öne sürdüğü bir dönemde geldi. Reuters haber ajansı, İran ile ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik tek sayfalık bir mutabakat metni imzalamaya yakın olduğunu iddia etmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, İslamabad yönetiminin itidalin korunması ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla barışçıl biçimde çözülmesini destekleyen tüm çabalara güçlü şekilde bağlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.