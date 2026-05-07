İran ve Pakistan dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bugün (Perşembe) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden süreçleri ele aldı. İki bakan, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca bölge ülkeleri arasında yapıcı iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni gerilimlerin ortaya çıkmasının ya da mevcut gerilimlerin artmasının önlenmesi gerektiğini vurguladılar.