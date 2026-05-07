Bender Abbas çevresinden patlama sesleri duyuldu

Seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiği henüz belirlenemedi. Fars muhabirinin olayın boyutlarını netleştirmeye yönelik takibinin sürdüğü aktarıldı.

Son iki gece içinde, ABD’nin gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirme girişimlerinin İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşılaştığı belirtilmişti. ABD güçlerinin ayrıca halka ait iki balıkçı teknesini hedef aldığı ve 5 kişinin şehit olduğu ifade edilmişti.

Bender Abbas’taki olayla ilgili farklı iddialar gündemde

Bu gece Keşm Adası’ndaki Behmen İskelesi’nde meydana gelen patlamanın ardından, bölge medyasında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

i24NEWS’e konuşan Siyonist rejimden bir kaynak, İsrail’in bu gece İran’da yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Buna karşılık bazı diğer kaynaklar, aralarında İsrailli bir kaynağın da bulunduğu bazı iddialarda, söz konusu iskelenin BAE savaş uçakları tarafından bombalandığını öne sürdü.

Olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve gündeme gelen iddiaların doğrulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.