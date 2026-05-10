10 May 2026 07:33

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nden ABD’ye sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yönelik herhangi bir saldırının, bölgedeki Amerikan hedefleri ve düşman gemilerine ağır karşılık verilmesine yol açacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yönelik olası saldırılara karşı sert uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Uyarı! İran’ın petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik her türlü saldırı, bölgedeki Amerikan merkezlerine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla karşılık bulacaktır.”

İran Devrim Muhafızları: Ateşleme emrini bekliyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi, sosyal medya hesaplarından birinde yayımladığı mesajda, ABD ablukasına karşı füze ve insansız hava araçlarının hedefe kilitlendiğini belirterek ateşleme emrini beklediklerini söyledi.

Musevi paylaşımında, “Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füze ve İHA’lar düşmana kilitlenmiş durumda ve ateşleme emrini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

You are replying to: .
