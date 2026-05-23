Tahran'dan Almanya'nın İran'a yönelik suçlamalarına tepki

İran'ın Almanya Büyükelçiliği, Tahran’a yönelik yeni suçlamalara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güvenlik, ister İran’da ister Almanya’da olsun, her ülke için gerekli ve saygı duyulması gereken bir konudur. Ancak İran’a yönelik düşmanlarının yönlendirmesiyle yapılan temelsiz suçlamalar ve eski klişelerin tekrar edilmesi, yalnızca suçlamayı yönelten tarafın yasal kurumlarının itibarını zedelemektedir.”

Büyükelçilik açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Yahudilere ait mekânların korunması, diğer tüm İbrahimi dinlere ait mekânlar gibi kabul edilmiş temel bir ilkedir ve kuşkusuz böyle olmalıdır. Ancak bu durumda Nisan 2026 İsrail'in Tahran'daki Rafi'nia Sinagogu saldırısı konusunda da aynı hassasiyet gösterilmeli ve olay aynı ölçüde kınanmalıdır.”

Açıklamada, İsrail’in Nisan 2026’da Tahran’daki Rafi’nia Sinagogu’na yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırının da benzer şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.