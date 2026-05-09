Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile İran'ı görüştü

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından aktarılan bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmede BAE-Türkiye ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve BAE arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca İran ile ABD arasında yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti.