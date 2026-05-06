Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni “Hürmüz” mesajı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin önemli bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Fars Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki kaptanlar ile gemi sahiplerine, İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından ve bölgesel denizcilik güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, dün sosyal medya hesabın üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili uyarı mesajı yayımlandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm gemileri uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için tek güvenli yol, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur ve gemilerin diğer güzergahlara sapması emniyetsiz olup, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle karşı karşıya kalacaktır."