Çin Devlet Başkanı: İran'a yönelik savaş durmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi Pekin ziyaretinde Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Rusya Today’e göre Putin, görüşmede iki ülke ilişkilerinin “benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını” ve gerçek bir stratejik ortaklık örneği oluşturduğunu söyledi.

Putin, Rusya ile Çin arasında imzalanan iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği anlaşmasının tüm alanlardaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 25 yılda 30 kat arttığını ifade etti.

Şi Cinping ise Putin’i “eski dostu” olarak nitelendirerek, iki ülkenin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Çin lideri, mevcut küresel ortamda uluslararası sistemde ciddi bölünmeler yaşandığını ve “orman kanunlarına dönüş riskinin” arttığını dile getirdi.

Şi ayrıca Orta Doğu ve Fars Körfezi bölgesindeki gelişmelere de değinerek, müzakerelerin önemini vurguladı ve çatışmaların yeniden başlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Putin, görüşme sonunda Şi’yi 2027 yılında Rusya’ya davet etti.

Xinhua haber ajansına göre iki ülke, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasını uzatma kararı aldı.