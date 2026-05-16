16 May 2026 08:20

Yeni dünya düzeninin kuralları artık Amerika merkezli değil

Devrim Lideri'nin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD Başkanı’nın İran savaşındaki başarısızlığın gölgesinde Pekin’e gittiğini savunarak, yeni dünya düzeninin artık Washington merkezli şekillenmediğini söyledi.

Devrim Lideri'nin askeri danışmanı Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel düzene ve ABD’nin Çin politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rızai, ABD Başkanı’nın Pekin ziyaretine değinerek, “ABD Başkanı Pekin’e bir güç gösterisiyle değil, İran’a karşı savaşta yaşanan başarısızlığın ağır gölgesi altında gitti ve oradan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Rızai açıklamasının devamında, “Kendi yarattığı krizi kontrol altına almak için Çin’in nüfuzuna ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık Amerika merkezli olmayan kurallarla hızla şekillendiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

