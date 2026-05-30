İran’dan İsrail’in BM Genel Sekreteriyle ilişkileri kesmesine eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yönelik tutumunu eleştirdi.

Garibabadi, İsrail’in, kendisine bağlı kurumların Birleşmiş Milletler’in çatışmalarda cinsel şiddete ilişkin kara listesine alınmasına yanıt vermek yerine, BM Genel Sekreteri’ni cezalandırmayı tercih ettiğini belirtti.

Garibabadi, bunun “uluslararası kurumlara saldırarak hesap verebilirlikten kaçma” şeklindeki tehlikeli bir yaklaşımın göstergesi olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili ayrıca, Gazze ve Lübnan’da sağlanan ateşkeslerin İsrail açısından şiddetin sona ermesi anlamına gelmediğini savunarak, öldürme eylemleri, bombardımanlar, egemenlik ihlalleri ve zorla yerinden etmelerin sürdüğünü belirtti.

Garibabadi, çatışmalarda cinsel şiddet, sivillerin hedef alınması ve ateşkes ihlallerinin savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve uluslararası sorumluluk çerçevesinde soruşturulması gerektiğini belirterek, “İşgalci rejimin sahip olduğu dokunulmazlık sona ermelidir” ifadelerini kullandı.