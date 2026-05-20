Siyonist İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına İran’dan tepki

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabı üzerinden Siyonist İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki gösterdi.

Garibabadi’nin yaptığı paylaşımda, “Çocuk katili Siyonist rejim, Gazze'ye insani yardım taşıyan gemileri durduruyor; Samud filosuna bağlı aktivistlere yaptırım uygulayan ABD ise suç ortaklığını güvenlik olarak nitelendiriyor.

Bu tersine çevrilmiş mantıkta, yiyecek ve ilaç tehdit, yardım suç, çocukları aç bırakan kuşatma ise savunma olarak tanımlanıyor.

Uluslararası hukuka göre sivilleri aç bırakmak, insani yardımı engellemek ve toplu cezalandırma suçtur; güvenlik politikası değil.” ifadelerine yer verildi.

Garibabadi, Siyonist rejimin suçlarının ortaya çıkmasından çok korktuğunu söyledi.