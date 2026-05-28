İran’dan ABD’ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün sabaha karşı ABD tarafından Bandar Abbas çevresindeki bölgelere düzenlenen askeri saldırının şiddetle kınandığını açıkladı.

Bekayi, İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine yönelik bu saldırıların uluslararası hukuk ile BM Şartı’nın açık ihlali olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin saldırgan ABD’yi sorumlu tutma görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İranlı sözcü, ABD’nin 8 Nisan tarihli ateşkesi sürekli ihlal ettiğini belirterek, özellikle Fars Körfezi ve uluslararası sulardaki ticari gemiciliğe yönelik müdahaleler ile son günlerde İran’ın güney bölgelerine yapılan hava saldırılarına dikkat çekti.

Bekayi ayrıca, İran’ın BM Şartı’nın 51. maddesi doğrultusunda ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

ABD’li yetkililerin İran ve bazı bölge ülkelerine yönelik tehdit içerikli açıklamalarını da kınayan Bekayi, dost ve kardeş ülke Oman ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bekayi, “Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin ‘yıkımla’ tehdit edilmesi, yalnızca güç kullanma tehdidinin yasaklanması ilkesinin ihlali değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde hukuksuzluk ve zorbalığın normalleştirilmesinin tehlikeli bir göstergesidir” dedi.