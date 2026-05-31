Galibaf'tan ABD ile müzakerelere dair önemli açıklama

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin çevrimiçi oturumunda konuştu.

ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin Galibaf, "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok.

Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız” dedi.

Galibaf, "düşmanın" savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yolu ile milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun "boş bir hayal" olduğunu söyleyerek, mücadelenin "askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette" devam ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf, ulusal birlik ve güçlü silahlı kuvvetlerin başarının ardındaki kilit faktörler olduğunu söyledi.

