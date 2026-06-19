Hizbullah Lideri'nden uyarı: Silahla gelirlerse silahla karşılık veririz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyösünde, Seyyid Hasan Nasrallah’nın türbesinde düzenlediği Muharrem matem programında konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri, her türlü bağımlılık ve dışa bağlılığa karşı olduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Düşman bize silahla gelirse biz de silahla karşılık veririz. İşgali hiçbir zaman kabul etmedik. Düşman yumuşak savaş yöntemleri kullanırsa biz de aynı yöntemlerle karşılık veririz. Bize bir şey dayatmak isterse bunu reddeder ve elimizdeki imkânlarla sesimizi yükseltiriz.”

Kasım, Hizbullah’ın Taif Anlaşması ve Lübnan Anayasası’na bağlı kaldığını, siyasi anlaşmazlıkları iç birlik çerçevesinde sınırlamaya çalıştığını ve silahlarını İsrail’e karşı yönelttiğini söyledi.

Hizbullah lideri, işgale karşı atılan her adımın bir zafer olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Özgür doğduk ve zulme karşı durmayı seçtik. Köleliği, işgali ve vesayeti kabul etmiyoruz. Başkalarının projelerini reddediyoruz. İşgali reddettiğimiz her adım bizim için bir zaferdir.”

Naim Kasım ayrıca siyasi, kültürel, eğitimsel ve ahlaki bağımlılık biçimlerinin tamamına karşı mücadele ettiklerini belirterek, cihadın her türünün zafer anlamına geldiğini savundu.

Konuşmasının sonunda ölümden korkmadıklarını vurgulayan Kasım şu ifadeleri kullandı:

“Biz ölümden korkmayan bir topluluğuz. Bizi ölümle tehdit edenlere karşı her zaman üstün geliriz. Düşmanın ölüm tehdidi etkili bir silah değildir. Hiçbirimiz hayatta kalmasak bile görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu nedenle ölümden korkmuyoruz.”