Tuğgeneral Kaani'den İsrail'e "Babülmendep" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki son saldırılarına ilişkin yayımladığı mesajda sert uyarıda bulundu.

Tuğgeneral Kaani, İsrail'in eylemlerinin ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, bunun direniş ekseninin Lübnan ve Gazze'ye yönelik desteklerini artırmasına yol açacağını savundu.

İranlı komutan, ayrıca farklı cephelerin devreye girebileceğini belirterek, Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiği koşullarının Hürmüz Boğazı ile benzer bir duruma gelebileceğini ifade etti.

Tuğggeneral Kaani, İsrail'in hem Güney Lübnan'da hem de Gazze'de eş zamanlı operasyonlar yürütmesinin sonuçları olacağını belirterek, Tel Aviv yönetiminin gelecekte Hizbullah'ın operasyonları ve Filistinli grupların yeni saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.