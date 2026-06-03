İran Dışişleri'nden ABD’ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nda bir İran petrol tankerini hedef aldığı ve Keşm Adası üzerindeki bir haberleşme kulesine saldırı düzenlediğini şekilde kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin 8 Nisan tarihli ateşkes mutabakatının ihlali olduğu ve aynı zamanda BM Şartı’nın güç kullanımını yasaklayan hükümlerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ABD’nin bölge ülkelerinin topraklarını ve tesislerini İran’a karşı kullanmasını eleştirerek, saldırıların gerçekleştirildiği üsler nedeniyle Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinin doğrudan sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, herhangi bir ülkenin topraklarının, hava sahasının, karasularının veya askeri tesislerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermesinin uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin ihlali anlamına geldiği belirtildi.

İran, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, saldırıların kaynağına ve sorumlularına karşı gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Açıklamanın sonunda, mevcut durumun sonuçlarından ABD ve İsrail’in yanı sıra İran’a yönelik saldırılara destek veren tüm tarafların sorumlu olacağı belirtildi.