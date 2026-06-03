İran’a karşı savaşın ABD’ye maliyeti 100 milyar doları aştı

İran’a yönelik askeri saldırıların ekonomik boyutunu inceleyen Iran War Cost platformu, ABD’nin yürüttüğü saldırıların maliyetinin 100 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Raporda, Pentagon’un savaş harcamalarına ilişkin ayrıntılı ve kesin verileri açıklamadığı belirtilirken, hesaplamalara operasyonel giderlerin, personel masraflarının, lojistik destek harcamalarının ve bölgede konuşlu askeri gemilerin bakım ve işletme maliyetlerinin de dahil edildiği ifade edildi.

Söz konusu değerlendirmeye göre, çatışmaların ilk altı gününde yaklaşık 11,3 milyar dolar harcama yapılırken, daha sonraki süreçte günlük maliyetin yaklaşık 1 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, Pentagon’un konuya ilişkin son mali değerlendirmesinin nisan ayı sonunda yayımlandığı hatırlatıldı. Dönemin üst düzey mali yetkililerinden Joel Hurst, maliyetin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Ancak ertesi gün Amerikan basınında yer alan haberlerde, bilgili kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde gerçek maliyetin bu rakamın yaklaşık iki katına ulaşabileceği öne sürülmüştü.

Haberlere göre, Pentagon’un ilk hesaplamalarında İran’ın misilleme saldırılarında zarar gören ABD üslerinin yeniden inşa ve onarım giderlerinin tam olarak dikkate alınmadığı ifade edildi.